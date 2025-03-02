Поведение украинского лидера Владимира Зеленского напоминает поведение бывшей девушки, которая в очередной раз обиделась и начала вспоминать ошибки прошлого. На это указал советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц, аудиозапись его разговора опубликовал телеканал CNN .

Журналисты пояснили, что представитель Белого дома сделал такое заявление в эфире Breitbart News Saturday в эфире спутниковой радиостанции Sirius XM.

«Он явно сосредоточен исключительно на том, чтобы проверять факты и исправлять каждую мелочь. Это как, знаешь, бывшая девушка, которая хочет спорить по поводу всего, что ты сказал девять лет назад, вместо того чтобы развивать отношения дальше», — заявил Уолц.

По данным CNN, так представитель Белого дома оценил перепалку Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в ходе переговоров, когда он начал говорить о событиях 2014 года, касающихся Крыма, и обвинил американского лидера в том, что в 2022 году Украина осталась без поддержки.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала эти заявления самой большой ложью Зеленского. Также она отметила выдержку американского лидера и вице-президента США Джей Ди Вэнса, которые сдержали себя в руках и «не вмазали подонку».