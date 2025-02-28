Захарова: Зеленский солгал в Белом доме, что Киев в 2022 году остался один

Самая большая ложь президента Украины Владимира Зеленского во время встречи в американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме прозвучала, когда он заявил об отсутствии поддержки в 2022 году. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Думаю, самая большая ложь Зеленского за всю его ложь — заявление в Белом доме о том, что киевский режим в 2022 году остался в одиночестве, без поддержки», — заявила дипломат.

Захарова назвала «чудесами выдержки» реакцию на слова главы киевского режима. Ее удивило, как Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс смогли сдержаться и «не вмазали этому подонку» после такого заявления.

Ранее истерическое поведение Зеленского на переговорах с Трампом шокировало украинцев. Депутат Верховной рады Александр Дубинский даже взмолился Богу, чтобы он хранил Украину, испугавшись, что США оставят Киев без поддержки из-за хамства украинского лидера.