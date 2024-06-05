Зеленского раскритиковали за «звездную болезнь» и хамство в адрес Китая

Хамские высказывания президента Украины Владимира Зеленского в адрес Китая могут дорого обойтись стране. Об этом депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Владимир Арьев заявил в интервью экс-парламентарию Бориславу Березе.

Он предположил, что Зеленский так себя ведет из-за «звездной болезни» и окружения, которое не дает ему «мыслить трезво». Арьев добавил, что Китай увидит неадекватность украинского лидера, и это скажется на переговорах о сотрудничестве двух стран.

Депутат подчеркнул, что китайские власти уже начали намекать Украине о грядущем наказании за хамство.

Ранее Зеленский обвинил КНР в попытке сорвать украинский саммит в Швейцарии. По его словам, китайское руководство сговорилось с Россией, чтобы помешать конференции, которая будет проходить 15–16 июня в Бюргенштоке. Китаю предложили участвовать в саммите, но государство отклонило приглашение, так как на мероприятие не позвали российскую делегацию.