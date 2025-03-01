Рубио потребовал извинений от Зеленского

Президенту Украины следует извиниться за спор с лидером США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Об этом в эфире CNN заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

«[Зеленскому] не было нужды приходить туда и становиться враждебным <…> Я думаю, он должен извиниться за то, что потратил наше время на встречу, исход которой был предсказуем», — подчеркнул он.

Госсекретарь допустил, что украинский лидер «не хочет мирного соглашения» и поэтому пытается подтолкнуть главу Белого дома к нападкам на российского президента Владимира Путина. Он обратил внимание на агрессивную риторику Зеленского, из-за которой может сорваться дипломатическое урегулирование конфликта.

«Но, когда начинаешь говорить об этом в агрессивной манере, а президент — человек, который заключал сделки всю свою жизнь, таким образом ты не приведешь стороны к переговорам», — указал Рубио.

Ранее Зеленский объяснил свое поведение в Белом доме тем, что во время переговоров затрагивались чувствительные вещи. Он признался, что встреча прошла «не очень».