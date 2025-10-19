Зеленского прижали к стенке. США усилили давление на Украину, готовясь к переговорам с Россией

WSJ: США оказали на Украину большее давление, чем на Россию

Администрация президента США Дональда Трампа, готовясь к очередным переговорам с Россией, ужесточила давление на Украину. При этом Белый дом действует осторожно в вопросе ужесточения санкций против Москвы, сообщил The Wall Street Journal .

«Есть инструменты для усиления экономического и военного давления на русских, но мы их не используем», — сказал бывший помощник госсекретаря США по Европе Дэниел Фрид.

По данным издания, представители администрации отмечают, что Украина сталкивается с более значительным дипломатическим давлением. Это стало очевидным во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон, когда он не получил обещаний о поставках ракет большой дальности.

Трамп заявил, что надеется завершить конфликт мирным путем и не хочет, чтобы Киев прибегал к новому вооружению. По словам источников, встреча американского лидера с Владимиром Путиным в Будапеште станет продолжением их «личной дипломатии». Дата саммита пока не объявлена.

Вечером 16 октября президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры. По их итогам Трамп заявил о предстоящей личной встрече с российским коллегой. Местом саммита выбрали Будапешт. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что подготовка к встрече идет полным ходом.

Ранее аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что европейские страны могут предпринять попытку помешать провести саммит России и США в Венгрии. Аналитик предупредил, что наступают опасные времена.