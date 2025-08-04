Зеленского предупредили о риске лишиться поддержки США

Президент Украины Владимир Зеленский может лишиться поддержки американского лидера Дональда Трампа из-за жестокого подавления протестов против сотрудников ТЦК. Таким мнением поделился бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«А никаких денег и кредитов Украине с Зеленским никто больше давать не будет. Особенно после этого избиения женщин и детей в Виннице. Это же Трампу покажут, а он все отслеживает», — сказал он.

Аналитик отметил, что Трамп считает Зеленского «элементом декорации», а не самостоятельным главой государства. Американский лидер в любой момент может от него отвернуться, что уже ранее продемонстрировал.

Соскин убежден, что глава Белого дома уже начал заниматься политическим и финансово-экономическим удушением Киева. Зеленскому и его команде дорого обойдутся публичные ошибки.

Ранее в Николаеве местные жители напали на сотрудников ТЦК с пистолетами, битами и трубами. До этого в Виннице силовики жестоко избили женщин и подростков, пытающихся освободить родных, запертых на стадионе военкомами.