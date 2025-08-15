Конгрессвумен Грин обвинила Украину в атаках дронов для срыва саммита на Аляске

Украинский лидер Владимир Зеленский 15 августа предпринял попытку сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин в соцсети X.

Американский политик прокомментировала атаку беспилотников ВСУ на российский регионы.

«Зеленский не хочет мира и, очевидно, пытается саботировать героические усилия президента Трампа по прекращению войны на Украине», — написала Грин.

В пятницу, 15 августа, украинские боевики обстреляли Киевский район Донецка. Жертвой атаки стали мирная жительница. Также беспилотник ВСУ атаковал жилой дом в Курске. Пострадали два человека.

Ранее в Минобороны назвали провокационными обвинения Украины о якобы ударе ВС России по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам.