Минобороны назвало обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах провокацией

Обвинения Украины о якобы ударе ВС России по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам являются провокацией, направленной на срыв переговоров на Аляске. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вооруженные силы России никаких ударов по Сумам и другим городам не наносили», — отметили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что предупреждение о подготовке подобной провокации киевским режимом было опубликовано во вторник, 12 августа.

Провокационные обвинения Украины направлены на формирование негативного медийного фона с целью сорвать предстоящие переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти отдали приказ усилить обстрел территории республики для срыва саммита на Аляске. В последние дни угроза ударов БПЛА значительно выросла.