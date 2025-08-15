Минобороны отвергло обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах
Минобороны назвало обвинения Украины в ударе по рынку в Сумах провокацией
Обвинения Украины о якобы ударе ВС России по рынку в центре Сум и другим населенным пунктам являются провокацией, направленной на срыв переговоров на Аляске. Об этом сообщили в Минобороны.
«Вооруженные силы России никаких ударов по Сумам и другим городам не наносили», — отметили в ведомстве.
В министерстве подчеркнули, что предупреждение о подготовке подобной провокации киевским режимом было опубликовано во вторник, 12 августа.
Провокационные обвинения Украины направлены на формирование негативного медийного фона с целью сорвать предстоящие переговоры президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Анкоридже.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские власти отдали приказ усилить обстрел территории республики для срыва саммита на Аляске. В последние дни угроза ударов БПЛА значительно выросла.