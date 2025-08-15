В обстрелянном ВСУ Донецке погибла женщина

ТАСС: при обстреле Киевского района Донецка погиб один человек

Вооруженные силы Украины обстреляли Киевский район Донецка. Одна женщина погибла, еще одна пострадала. Об этом сообщил ТАСС .

Жительница Донецка рассказала, как находясь в спальне, услышала громкий хлопок и побежала за матерью в другую комнату. Пока она искала женщину, произошел новый удар.

«Все, что я помню последний раз, потом черное. Ничего не помню, звук в ушах, все темно, ничего не слышала какое-то время. Потом начала кричать, искать мать. Мать — убита», — рассказала она.

По информации ТАСС, еще одна женщина пострадала. Ее местонахождение неизвестно, она могла остаться под завалами.

Ранее украинские военные атаковали беспилотником центр Горловки. Из-за детонации один дом получил повреждения, пострадали два человека.