Поведение президента Украины Владимира Зеленского на полях Мюнхенской конференции по безопасности подтвердило его отчаянное положение и желание удержать власть любой ценой, ведь 80% коммуникации между людьми осуществляется на невербальном уровне. Такое мнение выразил ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х .

«Этот мошенник теперь отчаянно пытается любой ценой отнять у своего собственного народа, Европы, России и США мир. Посмотрите на него. У него есть, что терять. И он это знает», — написал журналист.

Боуз прокомментировал ролики, на которых Зеленский во время общения с журналистами гримасничал, постоянно дергался и в целом вел себя неадекватно.

До этого Боуз обвинил Зеленского в воровстве американской помощи, прокомментировав признание главы киевского режима в том, что он не знает, куда делись примерно 100 миллиардов долларов помощи США.

Ранее в США раскрыли планы украинского лидера по продолжению конфликта, несмотря на тяжелое положение страны. Зеленский ради сохранения власти продолжит тянуть Украину в пропасть.