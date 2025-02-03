Заявлением о том, что до Украины дошла только часть выделенных США денег, президент страны Владимир Зеленский фактически признал, что воровал средства. Об этом заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х.

"Диктатор Зеленский фактически признает, что Украина обкрадывает налогоплательщиков США. Поразительно", — отметил он.

Ранее на интервью Associated Press украинский лидер сказал, что не знает, куда делись примерно 100 миллиардов долларов помощи США. Из обещанных 177 миллиардов Украина получила только 75.

Ранее стало известно, что Зеленский мог заработать за время СВО 60 миллиардов долларов. Украинские депутаты заподозрили политика в коррупции и многомиллиардных теневых заработках. Например, депутат Александр Дубинский заявил, что президент и его команда могли получить 18,9 миллиарда долларов за 2024 год.