Президент Владимир Зеленский отчаянно пытается продолжить конфликт, несмотря на тяжелое положение Украины. Пока ему удается оставаться у власти, сообщило издание The Hill.

«Если бы проводились выборы, он бы проиграл, его поддержка падает», — отметили в материале.

Автор статьи подчеркнул, что оптимизм первых месяцев конфликта давно прошел. В США сократили поддержку, признав, что победа Украины уже не является главной целью.

Украинский лидер повторяет путь императора Франции Наполеона Бонапарта, который не мог смириться с неизбежным поражением в России и продолжал тянуть страну в пропасть.

Зеленский также выбрал путь ослепленных властью, поэтому Украина будет страдать до последнего, заключил обозреватель издания.

Ранее президент Украины признал, что страна не сможет выжить без военной поддержки США. Зеленский подчеркнул, что американская помощь критически важна во время спецоперации и после ее завершения.