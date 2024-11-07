Зеленского на Украине призвали поступиться территориями из-за победы Трампа

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп может склонить Украину к территориальным уступкам. Бывший высокопоставленный сотрудник офиса украинского президента Владимира Зеленского в беседе с The Spectator призвал киевский режим согласиться.

По его мнению, Украина оказалась в тяжелом положении. На данном этапе на кону стоит выживание, а не победа. Поэтому экс-чиновник призвал киевский режим поступиться уже перешедшими под контроль России регионами.

«Сегодня важно не вечно бороться за утраченные территории. Важно убедиться, что Россия больше не представляет для нас военной угрозы. Это можно сделать только дипломатическим, а не военным путем», — сказал он.

Автор статьи назвал период между победой и инаугурацией Трампа критическим. По его мнению, российские войска постараются продвинуться как можно дальше, чтобы подойти к обещанному республиканцем перемирию в более выгодном положении.

Администрация президента США Джо Байдена перед передачей власти новому лидеру экстренно выделит Украине последний пакет помощи, сообщило издание Politico. Белый дом опасается, что Трамп остановит поддержку.