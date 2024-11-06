Реакция россиян на победу Трампа вызвала недоумение у Собчак

Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США не сулит России ничего хорошего. Он выдвинет ей жесткий ультиматум по урегулированию ситуации на Украине, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» .

Радость россиян по поводу избрания Трампа удивила ее. Собчак напомнила, что он пообещал остановить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. По мнению журналистки, для этого американец пойдет на кардинальные меры.

«Трамп непрост, и его „закончу конфликт за неделю“ — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине. И не факт, что Россия на этот ультиматум пойдет. И в таком случае, что будет, если не пойдет — думать не хочется», — сказала она.

Республиканец во время своей предвыборной кампании пообещал за 24 часа после победы склонить президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского к прекращению вооруженного конфликта. Трамп сказал, что одному из них предложит много денег, а другого заверит, что «они денег не получат».