Реакция россиян на победу Трампа вызвала недоумение у Собчак
Собчак: после победы Трамп выдвинет России жесткий ультиматум по Украине
Победа республиканца Дональда Трампа на выборах президента США не сулит России ничего хорошего. Он выдвинет ей жесткий ультиматум по урегулированию ситуации на Украине, сообщила журналистка Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня».
Радость россиян по поводу избрания Трампа удивила ее. Собчак напомнила, что он пообещал остановить конфликт на Украине в кратчайшие сроки. По мнению журналистки, для этого американец пойдет на кардинальные меры.
«Трамп непрост, и его „закончу конфликт за неделю“ — это значит жесткий ультиматум и России, и Украине. И не факт, что Россия на этот ультиматум пойдет. И в таком случае, что будет, если не пойдет — думать не хочется», — сказала она.
Республиканец во время своей предвыборной кампании пообещал за 24 часа после победы склонить президента России Владимира Путина и его украинского коллегу Владимира Зеленского к прекращению вооруженного конфликта. Трамп сказал, что одному из них предложит много денег, а другого заверит, что «они денег не получат».