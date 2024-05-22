Запад стремится сохранить контакты с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью газете The New York Times он отметил, что основная причина колебаний западных стран насчет помощи Украине кроется в боязни ядерной эскалации. По мнению Зеленского, эта история сильно преувеличена.

Еще одна причина, как уточнил он, заключается в том, что многие страны Запада хотят сохранить экономические и дипломатические связи с российской стороной.

«Все держат дверь слегка приоткрытой», — добавил Зеленский.

Как отметил журналист Дэн Перри для американского издания Newsweek, есть единственное условие для окончания конфликта. По его мнению, властям Украины придется на официальном уровне признать переход территорий страны в состав России. Только так возможно достичь мира, заверил он.

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос недавно раскритиковал Зеленского. Он заявил, что президент только играет роль украинского лидера, не имея представления о реальном положении дел.