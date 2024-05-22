Президент Украины Владимир Зеленский лишь играет роль главы государства: читает заготовленный текст и не имеет представления о реальной ситуации. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос в эфире телеканала «Прямой».

Бывший военнослужащий раскритиковал Зеленского за его заявления о том, что ВСУ не жалуются на недостаток снарядов. По словам Кривоноса, ситуация на линии боевого соприкосновения сильно отличается от слов президента.

Генерал объяснил, что Зеленский просто читает заранее заготовленные тексты, которые не имеют отношения к реальности.

«Зеленского постоянно используют. Он не понимает, а мы уже понимаем, что он играет роль президента, он не работает президентом. Вот в чем разница. Ему готовят эти тексты — он говорит», — заключил Кривонос.

Ранее Зеленский заявил, что пятилетний срок его президентских полномочий еще не истек. По его словам, он остается у власти из-за военного положения.

В реальности срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента Украины закончился 20 мая, спустя пять лет после инаугурации в 2019 году.