Украинским властям придется официально признать переход утраченных территорий в состав России. Только так можно будет достигнуть мира.

Трезвый анализ ситуации показал, что Украине, вероятно, придется пойти на сделку с Россией, написал журналист Дэн Перри для американского издания Newsweek.

«Было бы разумным для Украины пойти на компромисс, включающий передачу [России] большого количества или почти всей потерянной за последнее десятилетие территории», — отметил он.

По его словам, аналогичной точки зрения придерживаются многие эксперты, так как армия России показала значительные успехи на поле боя. Он добавил, что Запад допустил катастрофическую ошибку, когда позволил Украине надеяться на вступление в НАТО. Как результат — Россия начала спецоперацию.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц предупредил, что введение беспилотной зоны над украинской территорией приведет к масштабной эскалации и втянет Германию в конфликт.