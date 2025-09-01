Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве Парубия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о задержании подозреваемого в убийстве бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

По словам Зеленского, информацию о задержании ему предоставил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Службы безопасности Украины Василий Малюк. Он поблагодарил их за оперативную и слаженную работу.

Глава киевского режима отметил, что необходимые следственные действия продолжаются и все обстоятельства этого убийства будут выяснены.

Парубия убили восемью выстрелами 30 августа во Львове. Преступление попало на камеры видеонаблюдения. Позже стало известно, что за несколько месяцев до смерти экс-спикер Верховной рады Украины запрашивал охрану, но ему отказали.

В пророссийском подполье Зеленского назвали выгодоприобретателем ликвидации Парубия, который был одной из влиятельных фигур в украинской политике.