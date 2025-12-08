Зеленский заявил о сокращении плана Трампа по урегулированию на Украине

Делегация Украины презентует США новую версию мирного плана из 20 пунктов вместо 28. С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщил «Интерфакс» .

Украинский лидер добавил, что компромисс по территориальному вопросу на переговорах не нашли.

Ранее стало известно, что Киев и Европа готовят свой вариант плана урегулирования конфликта.

Новую версию планируют представить во вторник, 9 декабря. Хотя американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре пакета и предложила обсуждать каждый из ни по отдельности.

До этого в соцсетях разнесли встречу Владимира Зеленского с лидерами Европы.