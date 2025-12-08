Киев и Европа готовят свой вариант плана урегулирования конфликта

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев и европейские лидеры обсуждают свой вариант плана урегулирования. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

«Европа и Украина готовят свой вариант мирного плана», — говорится в статье.

Издание уточнило, что новая версия будет готова во вторник, 9 декабря, после чего ее отправят США.

До этого стало известно, что американская сторона разделила 27 пунктов плана на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно.

Ранее в ЕС обсудили использование замороженных активов ЦБ России на сумму 210 миллиардов евро для финансирования Украины. Европейские лидеры намерены вернуться к этому вопросы на встрече 18 декабря.