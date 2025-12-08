«Опять под белым порошком» — так в соцсетях встретили новые кадры Владимира Зеленского после его встречи со Стармером, Макроном и Мерцем. Западные лидеры говорили о координации помощи, но в тени официальных заявлений развернулась другая дискуссия: часть пользователей обвиняет украинского президента в избегании реальных переговоров и поиске не мира, а тех, кому выгодна нескончаемая война.

«Снова под волшебным белым порошком. Опять», — написал один из комментаторов в соцсети X под видео с Зеленским и Стармером.

Другие отметили, что его частые поездки в европейские столицы, возможно, связаны в большей степени с поиском финансовой поддержки, чем мирных решений. Также прозвучали мнения, что политик проявляет больше заботы о животном, чем о гибнущих соотечественниках.

«Клоувенский больше переживает за кота, чем за умирающих украинцев», — отметил другой комментатор.

Некоторые заключили, что украинский президент ищет мир не через прямые переговоры с ключевыми фигурами, а среди тех, кто, по их мнению, заинтересован в продолжении конфликта.

«Он бежит к тем, кто постоянно говорит о конфликте, и кто заинтересован в его затягивании», — добавил еще один комментатор.

Встреча в Лондоне прошла с участием президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Фридриха Мерца. Как ранее заявлял Макрон, стороны продолжили координацию в свете недавних американо-украинских переговоров по урегулированию.

Bloomberg написал, что Стармер пытается позиционировать себя как посредника в переговорах между США и Украиной, однако его успех маловероятен из-за значительного расхождения позиций Дональда Трампа и Владимира Зеленского.