Зеленский заявил о сигналах от США о необходимости компромиссов

Американская сторона дала понять, что именно Украина должна идти на компромиссы на переговорах. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью изданию Politico .

«Они подают больше сигналов о том, что именно Украина должна идти на компромиссы, а не Россия», — признался он.

Кроме того, назвал отличной идеей проведение выборов на Украине, добавив, что для этого понадобится помощь президента США Дональда Трампа.

Ранее глава Белого дома призвал Зеленского действовать, двигаться вперед, чтобы заключить с Россией мирное соглашение. Если он промедлит, то лишится такой возможности.

Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. Как объяснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это место выбрали, посчитав его удобным для всех сторон.