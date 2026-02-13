Трамп призвал Зеленского стремиться к миру, чтобы не упустить возможности

Президент США Дональд Трамп призвал украинского лидера Владимира Зеленского сделать шаги к урегулированию конфликта и заявил, что Россия заинтересована в мирном решении. Об этом он сообщил журналистам, трансляцию брифинга вел телеканал Fox News .

«Зеленский должен двигаться. Россия хочет заключить сделку. У нас есть прекрасная возможность. Он должен действовать», — подчеркнул Трамп.

У украинского лидера, по его мнению, остается хороший шанс для мирного урегулирования, а промедление может лишить его этой возможности.

Ранее западные журналисты заявили, что что Трамп хочет использовать гарантии безопасности как рычаг давления президента Украины: Соединенные Штаты не станут предоставлять стране гарантии безопасности, пока Киев не достигнет договоренностей о мире с Россией.