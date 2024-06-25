Трампу рекомендовали с помощью шантажа заставить Украину начать переговоры

Советники бывшего лидера США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц посоветовали ему в случае переизбрания прекратить поддерживать Украину, пока она не согласится начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters .

Помощники Трампа представили политику план, согласно которому США согласятся поставлять ВСУ оружие только после начала мирного урегулирования конфликта, подтолкнув таким образом украинское руководство к переговорам. Схема Келлога и Флейтца предполагает, что режим прекращения огня закрепится на основе «имеющихся линий фронта».

Американский экс-президент уже ознакомился с планом и не согласился с некоторыми деталями, сообщили «Известия».

Ранее Трамп пообещал, что сможет урегулировать конфликт, если его снова изберут президентом США. На митинге в Филадельфии политик заявил, что перемирие наступит еще до его инаугурации.