Трампу рекомендовали с помощью шантажа заставить Украину начать переговоры

Reuters: советники Трампа предложили «подтолкнуть» Украину к переговорам

Фото: РИА «Новости»

Советники бывшего лидера США Дональда Трампа Кит Келлог и Фред Флейтц посоветовали ему в случае переизбрания прекратить поддерживать Украину, пока она не согласится начать мирные переговоры с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters.

Помощники Трампа представили политику план, согласно которому США согласятся поставлять ВСУ оружие только после начала мирного урегулирования конфликта, подтолкнув таким образом украинское руководство к переговорам. Схема Келлога и Флейтца предполагает, что режим прекращения огня закрепится на основе «имеющихся линий фронта».

Американский экс-президент уже ознакомился с планом и не согласился с некоторыми деталями, сообщили «Известия».

Ранее Трамп пообещал, что сможет урегулировать конфликт, если его снова изберут президентом США. На митинге в Филадельфии политик заявил, что перемирие наступит еще до его инаугурации.

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