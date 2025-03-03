Зеленский заявил о готовности подписать сделку с США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов подписать с США договор о добыче редкоземельных металлов. Об этом сообщило агентство Reuters .

«Зеленский сказал, что он по-прежнему готов подписать соглашение с США по минералам, и что он верит, что США также будут готовы», — говорится в материале.

Глава киевского режима добавил, что верит в возможность наладить отношения с американским лидером Дональдом Трампом после их напряженной встречи в Овальном кабинете. При этом отметил, что переговоры должны продолжаться за закрытыми дверями.

Подписание соглашения об участии США в добыче украинских полезных ископаемых сорвалось из-за скандальной перепалки между Трампом и Зеленским во время общения с журналистами. Главу киевского режима выгнали из Белого дома.

Ранее министр торговли США Говард Латник заявил, что Белый дом не будет финансировать Украину до тех пор, пока Зеленский не согласится на мирное урегулирование конфликта.