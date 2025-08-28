Зеленский заявил о готовности к диалогу с Путиным в формате лидеров

Украина готова начать переговоры с Россией в формате лидеров двух стран. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе беседы с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Обменялись мнениями по актуальной ситуации и обсудили следующие дипломатические шаги. Украина готова говорить в формате лидеров, потому что это единственный действенный формат», — сказал он.

Зеленский отметил, что также с Эрдоганом обсудил вопрос гарантий безопасности для Украины. Глава киевского режима не исключил, что площадкой для встречи с Путиным могут стать Турция, страны Персидского залива или одна из западных стран.

Ранее стало известно, что Зеленский потребовал от Европы предоставить 2,5 миллиона артиллерийских снарядов. Причем такие запасы, по его словам, понадобятся республике даже в случае прекращения огня.