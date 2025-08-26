Зеленский раскрыл, где может пройти его встреча с Путиным
Зеленский: встреча с Путиным может пройти в Турции или странах Европы
Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл, где может пройти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
По словам украинского президента, площадкой для встречи могут стать Турция, страны Персидского залива или одна из европейских стран.
«С нашей стороны все будет максимально готово», — заявил Зеленский.
Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал Путину и Зеленскому право выбрать дату встречи.
Американский лидер подчеркнул, что личный контакт президентов двух противоборствующих государств приблизит сделку, которая поставит точку в конфликте.