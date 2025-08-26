Зеленский раскрыл, где может пройти его встреча с Путиным

Зеленский: встреча с Путиным может пройти в Турции или странах Европы

Глава киевского режима Владимир Зеленский раскрыл, где может пройти его встреча с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщило агентство Bloomberg .

По словам украинского президента, площадкой для встречи могут стать Турция, страны Персидского залива или одна из европейских стран.

«С нашей стороны все будет максимально готово», — заявил Зеленский.

Ранее стало известно, что глава Соединенных Штатов Дональд Трамп отдал Путину и Зеленскому право выбрать дату встречи.

Американский лидер подчеркнул, что личный контакт президентов двух противоборствующих государств приблизит сделку, которая поставит точку в конфликте.