Зеленский заявил, что Запад продолжил снабжать Украину разведданными

Украина продолжает получать разведданные от США и Европы в прежнем объеме. Об этом AFP заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы получаем от Франции и других стран Европы такие разведданные, на которые у нас есть запрос. И мы получаем разведданные от США на уровне, который был все это время», — сказал Зеленский.

Западные СМИ в марте 2025 года сообщали, что США прекратили обмениваться разведданными с Украиной. Эту возможность заблокировали и для остальных союзников, но затем Вашингтон вновь продолжили поставлять киевскому режиму спутниковую информацию.

До этого Зеленский подтверждал, что США не хотят включать Украину в НАТО. Он призвал альянс вести обсуждение о потенциальном месте страны в военном блоке с политическим руководством Украины. Также на этом фоне Зеленский предложил Европе оплатить создание на Украине контрактной армии по аналогии с российской.