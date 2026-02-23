Зеленский предложил Европе оплатить российские идеи для ВСУ

Европа могла бы помочь Украине в создании контрактной армии по аналогии с российской. Об этом в телеграм-канале заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Европейцы могут помочь, если мы переведем нашу армию по мобилизации на контракты. То же, что делает Владимир Путин. Мы тоже хотим, но у нас недостаточно средств. Вот эту программу европейцы пока не финансируют», — написал он.

Зеленский добавил, что Европа уже финансирует закупку у США средств ПВО по программе PURL.

«Есть государства, которые дают достаточно, выделяют много средств. А есть те, кто дает очень мало. А есть еще и те, кто блокирует помощь. То есть достаточно ли финансирования? Нет. Но Европа в большинстве своем за Украину и помогает украинцам. Это верно. Нужно ли нам больше? Это 100%», — добавил глава киевского режима.

Ранее Зеленский подтвердил, что США не хотят включать Украину в НАТО.