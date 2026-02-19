Зеленский подтвердил, что США не хотят включать Украину в НАТО

Администрация президента США Дональда Трампа, как и предыдущая при Джо Байдене, не хочет видеть Украину в Североатлантическом альянсе. Об этом британскому ведущему Пирсу Моргану заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Предыдущая администрация и нынешняя администрация США не видят нас в НАТО, давайте будем честными», — подчеркнул он.

Зеленский рассказал. что Белый дом обсуждает новый документ между альянсом и Россией. Он не исключил, что в дискуссии участвуют и «некоторые европейцы». Он призвал НАТО вести обсуждение о потенциальном месте Украины в блоке с руководством страны.

Ранее украинский лидер выступил с речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал высказывания Зеленского обескураживающими.