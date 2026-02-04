Зеленский заявил, что после первого дня переговоров в ОАЭ ждет обмена пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после переговоров трехсторонней рабочей группы в Абу-Даби ожидает обмена пленными. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мы ожидаем в ближайшее время обмен военнопленными», — говорится в сообщении.

Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в Абу-Даби в среду, 4 февраля. Встреча делегация проходила в закрытом формате, без присутствия прессы. Во время встречи стороны проработали разные треки и форматы для достижения мира на Украине. Планируется, что переговоры продолжаться завтра. Состав российской делегации не изменился.