Трехсторонние переговоры по Украине в Абу-Даби завершились

Делегации России, Украины и США завершили первый день переговоров в Абу-Даби. Об этом в соцсети X заявил журналист Axios Барак Равид.

Дипломаты договорились, что продолжат раунд переговоров 5 февраля, сообщил источник ТАСС.

Встреча делегация проходила в закрытом формате, без присутствия прессы. Во время встречи стороны проработали разные треки и форматы для достижения мира на Украине.

От США в мероприятии принял участие спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Изначально встречу планировали провести 1 февраля, но перенесли из-за необходимости синхронизировать графики.

Состав российской делегации остался прежним. Группу дипломатов возглавил начальник Главного управления Генерального штаба ВС России Игорь Костюков.

В Белом доме предыдущие переговоры в ОАЭ назвали историческими.