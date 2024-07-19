Как кандидат на вторых ролях. Что будет, если Байден снимется с выборов

Политолог Аджамян: слухи о снятии Байдена с выборов возникают уже не впервые

Американские СМИ сообщили о намерениях действующего президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки. Произойдет ли это на самом деле и как изменится американская политика со следующего года, 360.ru рассказал политолог, член экспертного клуба «Дигория» Норат Аджамян.

Он уточнил, что Байден еще не принял такого решения официально, а подобные слухи возникают уже не в первый раз.

«После покушения на [Дональда] Трампа <…> Байден выглядит как кандидат на вторых ролях, потому что СМИ сейчас намного больше внимания уделяют Трампу», — отметил политолог.

Если это все-таки случится, то, по словам Аджамяна, у демократов будет очень мало времени на раскрутку нового кандидата, и им будет тяжело победить. Он предположил, что тогда вместо Байдена кандидатом станет Камала Харрис, позиции которой слабее, чем у Трампа.

Также он отметил, что противники демократов устали от них, и дело не лично в Байдене. К тому же, президент в силу особенностей американской политики не мог принимать решение по многим вопросам единолично, а прислушивался к советникам из партии.

«Байден много лет в политике, и в этом смысле он для демократов представлял большую ценность», — подчеркнул эксперт.

По мнению собеседника 360.ru, если бы действующий президент США был на 10-15 лет моложе, он был бы безальтернативным кандидатом, однако сейчас состояние здоровья Байдена вызывает беспокойство в американском обществе.

При этом Аджамян подытожил, что в целом политика страны останется прежней при любом результате выборов.

Ранее Дональд Трамп пообещал положить конец всем конфликтам, которые начались при Байдене.