Трамп анонсировал сделку после телефонного разговора с Зеленским

Фото: РИА «Новости»

Кандидат в президенты США Дональд Трамп сделал официальное заявление в соцсети Truth Social по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Политик анонсировал «сделку».

По словам Трампа, Зеленский осудил покушение на него, отметив, что «американский народ собрался вместе в духе единства».

«Я, как следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о сделке, которая проложит путь к процветанию», — отметил он.

Экс-президент США Дональд Трамп впервые поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским с начала СВО. Политик назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей».

Ранее Трамп пообещал созвониться с Зеленским после официального выдвижения на пост президента США. По словам Трампа, кандидата в президенты США конфликта между Россией и Украиной никогда бы не произошло, если бы он управлял страной.

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