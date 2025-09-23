Зеленский заявил, что чувствует себя президентом США

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что чувствует себя президентом США. Его слова прозвучали на полях Генеральной Ассамблеи ООН.

Неожиданным сравнением Зеленский поделился, когда отвечал на многочисленные вопросы журналистов. Глава киевского режима назвал беседу с Трампом очень хорошей.

«Встреча была, наверное, наиболее наполнена», — сказал он.

Также Зеленский предположил, что теперь Трамп доверяет больше ему, а не российскому лидеру Владимиру Путину. На пресс-конференции он успел поблагодарить главу Белого дома пять раз за внимание к ситуации на Украине и попросил ввести больше санкций против России.

Президент США избежал ответа на вопрос, доверяет ли он по-прежнему Путину. Эту тему Трамп пообещал обсудить примерно в течение месяца.