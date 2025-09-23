Трамп ответил, доверяет ли он по-прежнему Путину

Трамп пообещал ответить в течение месяца на вопрос о доверии к Путину

Президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН избежал ответа на вопрос журналистов, доверяет ли он по-прежнему российскому коллеге Владимиру Путину. Его процитировало РИА «Новости» .

«Я дам вам знать примерно в течение месяца», — ответил глава Белого дома.

Трамп выступал на ГА ООН почти час, причем упомянул Россию 10 раз и один раз Путина. Американский лидер призывал европейцев присоединиться к санкциям США против РФ.

Кроме того, глава Белого дома согласился с тем, что натовские страны вправе сбивать российские самолеты, нарушившие воздушное пространство альянса.

Трамп также объявил о завершении эпохи спокойствия и стабильности, отметив, что якобы «оружие войны» разрушило мир, который он установил на двух континентах. И отметил, что нелегальная миграция уничтожает страны Запада.