Зеленский выступил за прекращение огня вместо перемирия с Россией в воздухе

Украинский президент Владимир Зеленский предложил ввести полное прекращение огня вместо перемирия в воздухе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Накануне Bloomberg сообщал, что Россия готова рассмотреть возможность заключения взаимного воздушного перемирия.

Зеленский раскритиковал идею. Вместо этого нужно полностью прекратить боевые действия. По его словам, Украина уже пробовала «много разных форматов», включая перемирие в небе и прекращение атак по энергетике. Все эти договоренности якобы нарушает Россия.

В апреле директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук заявил, что с момента договора о 30-дневном моратории на удары по объектам энергетики украинская сторона нарушила его 60 раз.

По словам дипломата, ВСУ предпринимали попытки ударов по энергетической инфраструктуре каждый день по несколько раз.

Кроме того, ВСУ более девяти тысяч раз нарушили режим прекращения огня. Как отметило Минобороны, российская армия зеркально реагирует на действия украинских боевиков.