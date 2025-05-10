ВСУ более 9 тысяч раз нарушили режим прекращения огня

Российские военнослужащие после объявления перемирия продолжают соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах и позициях. Со стороны ВСУ зафиксировали 9318 нарушений, сообщили в Минобороны .

Украинские подразделения 2669 раз стреляли из ствольной артиллерии, танков и минометов, 46 раз применили реактивные системы залпового огня. Кроме того, они нанесли 6562 удара и сбросили боеприпасы с дронов.

«Несмотря на объявление режима перемирия, формирования ВСУ не прекратили ведение боевых действий против российских войск», — обратили внимание в Минобороны.

Российская армия зеркально реагирует на нарушения режима прекращения огня со стороны Украины и в дальнейшем собирается действовать адекватно складывающейся обстановке.

В оборонном ведомстве напомнили, что в дни празднования 80-летней годовщины Победы — с нуля часов 8 мая — группировки российских войск в зоне СВО продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и остаются на ранее занятых рубежах. Сейчас ВС России анализируют ситуацию, связанную с атаками ВСУ на фоне трехдневного перемирия.