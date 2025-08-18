Зеленский выразил готовность к трехсторонним переговорам с Путиным и Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский готов к трехсторонней встрече с Россией и США. Об этом он заявил на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом.
«Я готов принять участие в переговорах в формате трехстороннего диалога», — заявил Зеленский.
В Белом доме прошли переговоры Трампа и Зеленского. Президенты обсудили варианты мирного урегулирования украинского конфликта. Трамп заявил, что сразу по окончанию встречи с европейскими лидерами позвонит российскому коллеге Владимиру Путину.
Трамп выразил уверенность, что после диалога с Зеленским и главами европейских стран появятся «разумные шансы» на завершение украинского конфликта. Хозяин Белого дома также выразил уверенность в необходимости организации трехстороннего формата с участием России, США и Украины.
Статья дополняется...
