Трамп заявил, что позвонит Путину после встречи с Зеленским

Глава Белого дома Дональд Трамп собирается проинформировать президента России Владимира Путина об итогах встреч с украинским и европейскими лидерами.

«У нас будет телефонный звонок сразу после сегодняшних встреч. Президент Путин ожидает моего звонка, когда мы завершим эту встречу», — сказал Трамп.

До этого Трамп удивил заявлением о завершении конфликта на Украине. Американский лидер выразил уверенность в необходимости организации трехстороннего формата переговоров. Также Зеленский выразил готовность к переговорам с участием Путина и Трампа.

Расширенные переговоры президента США и с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами запланированы на 22:00 мск.