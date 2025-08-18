Трамп удивил заявлением о завершении конфликта на Украине
Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран появятся «разумные шансы» на завершение украинского конфликта.
По словам главы Белого дома, он ожидает, что сама встреча пройдет успешно. Трамп также выразил уверенность в необходимости организации трехстороннего формата с участием России, США и Украины.
Американский лидер добавил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении военных действий.
Кроме того, отметил Трамп, встреча с Зеленским и главами Евросоюза в понедельник еще не финальная. Когда пройдет следующая, он не уточнил.
Переговоры Трампа и Зеленского начались 18 августа. Президент США лично встретил украинского лидера у Белого дома.