Трамп удивил заявлением о завершении конфликта на Украине

Дональд Трамп заявил, что по итогам переговоров в Белом доме с Владимиром Зеленским и представителями европейских стран появятся «разумные шансы» на завершение украинского конфликта.

По словам главы Белого дома, он ожидает, что сама встреча пройдет успешно. Трамп также выразил уверенность в необходимости организации трехстороннего формата с участием России, США и Украины.

Американский лидер добавил, что, по его мнению, президент России Владимир Путин заинтересован в прекращении военных действий.

Кроме того, отметил Трамп, встреча с Зеленским и главами Евросоюза в понедельник еще не финальная. Когда пройдет следующая, он не уточнил.

Переговоры Трампа и Зеленского начались 18 августа. Президент США лично встретил украинского лидера у Белого дома.