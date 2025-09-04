Зеленский встретился с Уиткоффом в Париже

Президент Украины Владимир провел во Франции переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров, сообщил «Общественное».

Тему беседы лидера республики и спецпосланника президента Дональда Трампа канал не озвучил. Сколько именно продлилась встреча сторон, пока неизвестно.

По данным газеты «Европейская правда», Уиткофф планировал провести в Париже переговоры не только с Зеленским, но и с украинской делегацией. До этого он встретился с представителями стран «коалиции желающих» и созвонился с Трампом по видеосвязи.

Во время видеоконференции лидер США потребовал от Европы прекратить закупать российскую нефть и усилить давление на Китай.