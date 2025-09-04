Трамп потребовал от стран ЕС прекратить покупать российскую нефть
Президент США Дональд Трамп во время видеовстречи с лидерами стран «коалиции желающих» потребовал от Европы прекратить закупки нефти из России. Об этом сообщило агентство Reuters.
Во время видеозвонка Трамп напомнил, что Европа за год передала российской стороне порядка 1,1 миллиарда евро в обмен на энергоресурсы.
Источник издания в Белом доме рассказал, что американский лидер также попросил ЕС «оказать экономическое давление» на Китай, который поддерживает Россию в вопросе конфликта на Украине.
В видеоконференции, помимо лидера США, приняли участие его спецпредставитель Стив Уиткофф и лидеры Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Еврокомиссии. Перед звонком Трампу главы европейских государств обсудили гарантии безопасности Украины. Уиткофф на этих переговорах не присутствовал.