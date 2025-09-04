Трамп потребовал от стран ЕС прекратить покупать российскую нефть

Президент США Дональд Трамп во время видеовстречи с лидерами стран «коалиции желающих» потребовал от Европы прекратить закупки нефти из России. Об этом сообщило агентство Reuters .

Во время видеозвонка Трамп напомнил, что Европа за год передала российской стороне порядка 1,1 миллиарда евро в обмен на энергоресурсы.

Источник издания в Белом доме рассказал, что американский лидер также попросил ЕС «оказать экономическое давление» на Китай, который поддерживает Россию в вопросе конфликта на Украине.

В видеоконференции, помимо лидера США, приняли участие его спецпредставитель Стив Уиткофф и лидеры Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии и Еврокомиссии. Перед звонком Трампу главы европейских государств обсудили гарантии безопасности Украины. Уиткофф на этих переговорах не присутствовал.