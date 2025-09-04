Трамп позвонил Зеленскому и лидерам стран «коалиции желающих»

Начался видеозвонок президента США Дональда Трампа с главами стран «коалиции желающих» и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом со ссылкой на Елисейский дворец сообщило AFP .

В видеоконференции принял участие спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф. По информации издания, дипломат временно покидал переговоры, пока участники встречи совещались о гарантиях безопасности для Украины.

«Европейская правда» сообщила, что при созвоне с президентом США присутствуют не все участники «коалиции желающих», а только шесть из 30. В их число вошли представители Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Италии, Еврокомиссии.

Ранее в прессе появились сообщения, что Уиткофф присоединился ко встрече «коалиции» на 45 минут, а потом ушел. Спецпредставитель США вернулся, когда лидеры начали звонить Трампу.