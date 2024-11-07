«Мар-а-Лаго на связи». Орбан поделился с Трампом большими планами на будущее

Орбан созвонился с Трампом и заявил о больших планах на будущее

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел телефонный разговор с Дональдом Трампом после состоявшихся выборов президента США. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Мар-а-Лаго на связи. Только что провел свой первый телефонный разговор с президентом Трампом после выборов», — написал венгерский премьер.

По его словам, во время беседе речь шла и о «больших планах на будущее».

Орбан, к слову, одним из первых заявил, что республиканцы одержали победу в президентских выборах в США. Он отметил, что победа Трампа поставит перед Евросоюзом серьезный вопрос об украинском направлении.

При этом в Кремле назвали неуместными рассуждения о дальнейшей политике Соединенных Штатов при Трампе.