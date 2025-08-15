России необходимо сделать определенные шаги для урегулирования украинского кризиса. Об этом в Telegram-канале заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Время заканчивать войну, Россия должна сделать соответствующие шаги. Надеемся на США. Готовы работать максимально продуктивно», — написал он.

Зеленский также выразил надежду, что предстоящий саммит с участием Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске откроет путь к трехсторонним переговорам США, России и Украины.

В Британии встречу Путина с Трампом назвали опаснейшим моментом для Зеленского и всей Украины.

Трамп в пятницу провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В своем сообщении он назвал его глубокоуважаемым и отметил, что главы государств обсудили множество тем, в том числе предстоящую встречу с Путиным.