В Британии назвали встречу Путина с Трампом опаснейшим моментом для Зеленского

Telegraph: Путин с Трампом могут решить судьбу Украины, не спрашивая Зеленского

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать самым опасным событием для украинского лидера Владимира Зеленского с начала конфликта на Украине. Об этом сообщила газета The Telegraph .

«Трамп и Путин могут решить судьбу Украины на встрече, на которую не пригласили украинского лидера», — указали авторы статьи.

Российский лидер, добавили в материале, уже в некоторой степени одержал победу, а встреча ему нужна прежде всего для того, чтобы легитимизировать присоединенные территории. Встречу Путина с Трампом в статье сравнили с Ялтинской конференцией 1945 года.

Ранее испанская газета El Pais сообщила, что Европа и Украина «затаили дыхание» перед встречей президентов России и США, опасаясь, что Путин склонит Трампа на свою сторону, а последний согласится на это ради Нобелевской премии мира.