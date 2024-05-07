Зеленский вновь упрекнул Запад в затягивании поставок оружия | 360°

Мир 07 мая 2024, 11:54 Зеленский вновь упрекнул Запад в затягивании поставок оружия Tagesschau: Зеленский поторопил страны Запада по поставкам вооружений Украине Global Look Press

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Страны коллективного Запада пообещали оказать Украине военную помощь, но затянули поставки вооружений. Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении призвал союзников подтвердить политические решения реальными действиями, сообщило Tagesschau.

«За политическими решениями должна следовать реальная логистика — фактическое получение оружия нашими солдатами. <…> Нам нужно работать круглосуточно, чтобы ускорить процесс», — сказал украинский лидер.

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Зеленский упрекнул партнеров в промедлении. Он призвал страны Запада ускорить поставки вооружений и улучшить координацию действий между собой, в том числе с США.

Президент предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию на Украине еще на три месяца, сообщил RT. Их ввели в феврале 2022 года и неоднократно продлевали. Демобилизацию бойцов, отслуживших 36 месяцев, решили отложить из страха потерять опытные кадры.