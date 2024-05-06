Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию | 360°

Мир 06 мая 2024, 17:04 Зеленский предложил продлить военное положение и мобилизацию Зеленский внес в Раду закон о продлении мобилизации на 90 дней РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду два законопроекта о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Документы опубликовали 6 мая на сайте парламента.

«Продлить срок действия военного положения на Украине с 05:30 14 мая сроком на 90 суток», — указали в документе.

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На аналогичный срок предлагается продлить всеобщую мобилизацию. Впервые режим военного положения ввели на Украине 24 февраля 2022 года и неоднократно его продляли.

Минобразования Украины планирует провести экзамен среди студентов и аспирантов, чтобы выявить уклонистов от воинской службы. В ведомстве заявили, что тем, у кого есть научные публикации по своей специальности, будет несложно сдать экзамен.

В Киеве также надеются пополнить ряды ВСУ за счет вернувшихся из Европы украинцев. Однако не все страны ЕС готовы выдавать беженцев.