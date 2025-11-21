«Понятия не имел»: Зеленский высказался о коррупции в своем окружении

«Суспільне»: Зеленский заявил, что не знал о деяниях соратников за своей спиной

Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» ответил на вопрос о коррупции в своем окружении. Об этом сообщило украинское издание «Суспільне» со ссылкой на участников беседы.

«Понятия не имел, что делается за его спиной», — передал слова главы киевского режима собеседник издания.

Зеленский также отметил, что за кадровую политику в офисе президента отвечает Андрей Ермак, но все причастные к коррупционной схеме должны понести ответственность.

Накануне он отказался уволить Ермака с должности, несмотря на требование своей же фракции. Вместо этого, по словам экс-премьера Николая Азарова, руководитель СБУ Василий Малюк получил приказ задержать следователей Национального антикоррупционного бюро, хотя поручивший это Ермак не имел подобных полномочий.